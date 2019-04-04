Fabri ve Babel geri dönüyor

Sezon başında 6 milyon euro bonservisiyle Fulham’a transfer olan İspanyol kalecinin, Karius’un durumuna göre hareket edeceği belirlendi.

Championship’te oynamak istemediğini Fulham kulübüne bildiren Fabri, menajerinden kulüp bulmasını istedi. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen 31 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Türkiye’de başka bir takımda oynamaya ise sıcak bakmadığı öğrenildi. Fabri’nin yanı sıra ara transferde Fulham’a giden bir başka eski Beşiktaşlı Ryan Babel de küme düştü. Galatasaray’la el sıkıştığı ileri sürülen Hollandalı futbolcunun Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Devre arası Beşiktaş’a 2 milyon euro kazandırarak Fulham’a giden Babel 30 Haziran’da serbest kalacak. (Skorer)



