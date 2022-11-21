Fabri kulüp arıyor! Türkiye ya da İspanya...

Beşiktaş ’ta 2016-18 yılları arasında forma giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kaleci Fabri, Kara Kartal’ın ardından Fulham’a transfer olmuş, sonrasında da Mallorca’da görev yapmıştı. Şu anda boşta bulunan 34 yaşındaki file bekçisi, kendine kulüp arıyor.

İspanyol basınına konuşan Fabri, “Kendimi fiziksel olarak iyi durumda hissediyorum. Yeni bir kulüp arıyorum. Türkiye ya da İspanya’da bir kulüp bulacağıma inanıyorum. Beni heyecanlandıran şeyler olmalı. Beni Beşiktaş ve Deportivo kadar heyecanlandıran çok az şey var” şeklinde konuştu.





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