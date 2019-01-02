Fabri geliyor, Tolga gidiyor

Siyah-beyazlı yönetimin, Fulham’da uzun süredir kadroya bile giremeyen 31 yaşındaki İspanyol kaleciyi kiralamak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yeniden kaleyi teslim etmek istediği Fabri’yi 1.5 yıllığına kiralamayı planlayan siyah-beyazlıların, kaptan Tolga Zengin’i ise kesin olarak gözden çıkardığı aktarıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki sTolga’yı erbest bırakacak olan yönetimin, Fabri için Fulham’la temas kurduğu vurgulandı. İngiliz kulübünün transfere onay vermesi halinde Fabri’nin kiralanacağı, Loris Karius’la ilgili kararın ise sezon sonunda verileceği belirtildi. (Skorer)