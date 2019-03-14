Fabri Beşiktaş'a geri dönüyor
Beklentileri karşılayamayan Karius’un kulübü FIFA’ya şikayet etmesi bardağı taşırdı. Alman file bekçisini gözden çıkaran Beşiktaş’ın sezon başı Fulham’a sattığı Fabri’yi geri getirmeye hazırlandığı bildirildi. İspanyol file bekçisinin Siyah-Beyazlı takıma dönmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Beşiktaş’ta Karius krizi patlak verdi, gözler sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a satılan Fabri’ye çevrildi.
Liverpool’dan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralanan Alman file bekçisi bir türlü beklentileri karşılayamazken teknik direktör Şenol Güneş de “Heyecanı donuk, olmadı” demişti.
Eleştiri oklarının hedefindeki 25 yaşındaki file bekçisinin alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA’ya şikayet ettiği iddiası, Karius’un sonunu hazırladı.
Alman kaleciyi göndermekte kararlı olan Siyah- Beyazlılar’ın sezon başı Fulham’a sattığı Fabri’yi geri getirmeye hazırlandığı bildirildi. Premier Lig’de sezona 11’de başlamasına rağmen kaleyi kaptıran 31 yaşındaki file bekçisinin İstanbul’a dönmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
“Kariyerimde Beşiktaş’ın yeri ayrı” diyen Fabri’nin, Fulham ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah- Beyazlılar’ın İngiliz ekibine kiralama seçeneğini kabul ettirmeye çalışacağı kaydedildi