Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Tolga Zengin’in yerini doldurmak için de düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, geçen sezonun sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a sattıkları Fabri’yi almak için geri sayımda...

Fulham’da beklediği kadar forma şansı bulamayan ve kulübünün yol ayrımına sıcak baktığı İspanyol file bekçisi için Beşiktaş’ın devreye girdiği ve kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye yakın olduğu kaydedildi.