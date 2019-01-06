Fabri, Beşiktaş'a dönüş yolunda

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Tolga Zengin’in yerini doldurmak için de düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, geçen sezonun sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a sattıkları Fabri’yi almak için geri sayımda...

06 Ocak 2019, Pazar 09:34
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Fabri, Beşiktaş'a dönüş yolunda

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Tolga Zengin’in yerini doldurmak için de düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, geçen sezonun sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a sattıkları Fabri’yi almak için geri sayımda...

Fulham’da beklediği kadar forma şansı bulamayan ve kulübünün yol ayrımına sıcak baktığı İspanyol file bekçisi için Beşiktaş’ın devreye girdiği ve kiralama formülüyle bu transferi bitirmeye yakın olduğu kaydedildi. 

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