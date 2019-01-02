Chelsea ile devre arasında yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Cesc Fabregas, bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibinin alacaklarına karşılık sözleşmesini fesh edeceği ve serbest bırakacağı Fabregas için Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç, İspanyol oyuncunun menaceriyle yakın temasa geçmişti.

Fabregas tarafının ise Manchester City’nin de devrede olması sebebiyle Kanarya’dan düşünmek için süre istediği bildirildi.

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