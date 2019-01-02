Fabregas transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan İspanyol yıldız Cecs Fabregas, Manchester City’nin de devrede olması sebebiyle Sarı Lacivertli ekipten düşünmek için süre istedi.

02 Ocak 2019, Çarşamba 05:58
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Fabregas transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip!

Chelsea ile devre arasında yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Cesc Fabregas, bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibinin alacaklarına karşılık sözleşmesini fesh edeceği ve serbest bırakacağı Fabregas için Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç, İspanyol oyuncunun menaceriyle yakın temasa geçmişti.

Fabregas tarafının ise Manchester City’nin de devrede olması sebebiyle Kanarya’dan düşünmek için süre istediği bildirildi.

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