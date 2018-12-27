Fabio Paratici: 'Ronaldo transferi beklenenden çok kolay oldu'

Sezon başında Real Madrid’den Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Juventus’ta sportif direktör Fabio Paratici, yılın transferinin hikayesini anlattı.

Görüşmelerin beklenenden kolay ve hızlı gerçekleştiğini itiraf eden Paratici, “Ronaldo, gündemimizde bile yoktu. Joao Cancelo transferi için Jorge Mendes ile görüşüyorduk. O sırada Mendes bir anda bana ‘Buna inanmayacaksın ama Cristiano, Juventus’a transfer olmak istiyor’ dedi. Ben de bu diyaloğu Başkan Andrea Agnelli’ye anlattım. Agnelli, ‘Bana 1-2 gün süre ver’ dedi ancak beni 3 saat sonra aradı ve ‘Her şeyi ayarla’ dedi. Daha sonra da transfer gerçekleşti” ifadelerini kullandı.