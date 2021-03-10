İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Fabio Capello, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'u eleştirdi. Eleştirilerden nasibini Cristiano Ronaldo ile milli futbolcu Merih Demiral da aldı.

Tuttosport'a konuşan Capello, "Merih Demiral penaltı pozisyonunda ağır kaldı ve affedilemez bir hata yaptı. Ronaldo'nun ise hiçbir mazereti olamaz" ifadelerini kullandı.

"Çok küfredilen Alegri iki kez finale çıktı"

74 yaşındaki futbol adamı, Juventus'un eski teknik direktörü Allegri'den de bahsetti ve "Çok küfredilen Allegri iki Şampiyonlar Ligi finali yaptı, şampiyonluklar kazandı.

Yaptıkları hiçbir zaman dile getirilmedi. Sürekli farklı bir futbol oynanması gerektiği söylendi" şeklinde konuştu.