İtalyanların efsane ismi Fabio Capello bu sezon beklentilerin altında kalan Roma teknik direktörü Jose Mourinho'ya sert eleştirilerde bulundu.

Sky Sport Italia'ya konuşan Capello, Mourinho'nun oyuncularına söylediği sözleri eleştirerek, "Oyuncularını gücendirerek son hamlesini yaptı. Ben kariyerimde bunu hiç yapmadım. Eleştirdim ama saygılı olmaya çalıştım. Hep talep ettim ve saygı duydum. İstediğim ilk kural bu: herkesten, oyunculardan ve personelden saygı. Mourinho'nun yaptığı gibi oyuncuları gücendirirseniz, kulübe ekonomik zarar verirsiniz ve bu dikkate alınması gereken bir şeydir." dedi.

Mourinho, İtalya Kupası'nda Inter'e yenildikleri maçın ardından futbolcularına yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sezon başında Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'nun İtalyan kulübünde işler istediği gibi gitmiyor. Roma, Serie A'da topladığı 40 puan ile zirve hattının bir hayli gerisinde 7. sırada bulunuyor.







