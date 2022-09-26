Fabio Capello, o dönem için Inter'den Real Madrid'e 45 milyon Euro karşılığında transfer edilen Ronaldo Nazario hakkında konuştu.

Teknik adam Dello Sport Festival'daki açıklamasında; "Real Madrid teknik direktörlüğü büyük bir sorumluluktur. İkinci dönemimde Ronaldo'yu göndermeye ve onun yerine takıma kazanma ruhu getiren Cassano'yu tutma kararı almıştık. O günkü kararım için hala gururluyum." dedi.

"Ronaldo'yu transfer etmeleri hataydı"

Capello sözlerinin devamında; "Silvio Berlusconi'nin bana Ronaldo'nun durumunu sorduğunu hatırlıyorum. Berlusconi'ye onun antrenman bile yapmadığını, aklının fikrinin sadece kadınlar ve partilerde olduğunu söyledim. Onu transfer etmenin hata olacağını söyledim. Bir sonraki gün gazetede Milan'ın Ronaldo'yu transfer ettiği haberini okudum. Gerçekten komikti." açıklamasında bulundu.

Ronaldo Nazario, 2007 yılında Milan'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

(NTV Spor)