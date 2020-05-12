İtalyanların efsane stoperlerinden biri olan ve kariyerinde birçok önemli başarı bulunan Fabio Cannavaro Iniesta hayranı olduğunu açıkladı.

As'a konuşan efsane futbolcu Messi'nin Barcelona'da son 10 yılda çok önemli işler yapmasına karşın Iniesta'nın kendisi açısından daha farklı bir yerde olduğunu söyledi.

Iniesta'yı çok sevdiğini belirten Cannavaro İspanyol yıldızın müthiş bir profesyonel ve alçak gönüllü bir insan olduğunu belirtti.

Herkesin Barcelona'da Messi'yi izlemek istediğini de ifade eden İtalyan efsane, "Herkesin gözü Messi'nin üzerindeyken ben Iniesta'yı izlerdim" dedi.

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