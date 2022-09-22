Son olarak Çin'de Guanzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro, ülkesi İtalya'ya döndü. Cannavaro, İtalya Serie B takımlarından Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu.

Bu anlaşma ile Fabio Cannavaro, ilk kez İtalya'da takım çalıştırmaya hazırlanıyor. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ahli, Suudi Arabistan'da Al-Nassr ve Çin'de Tianjin Quanjian ile Guangzhou Evergrande'de görev almıştı. İtalyan teknik adam, bir ara Çin Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

49 yaşındaki teknik adamın yaz aylarında ismi Galatasaray ve Fransa'dan Marsilya ile de anılmıştı.