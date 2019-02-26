Fabian Ernst kulüp satın aldı

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Fabian Ernst, Danimarka 2. Lig takımlarından Naestved BK kulübünü satın aldı.

26 Şubat 2019, Salı 16:13
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Fabian Ernst kulüp satın aldı

Sport Buzzer'a konuşan Fabian Ernst; "Danimarka'da bir takımım var" açıklamasını yaptı.

Arkadaşı Alex Quaye ile Gana'da bir futbol akademisi işlettiği belirtilen Ernst, Danimarka futbol ağacının 2. seviyesinde olan Danimarka 1. Ligi'nden, Naestved BK kulübünü satın aldı.

Kariyerinde Beşiktaş, Schalke, Hannover ve Werder Bremen takımları bulunan Ersnt ve arkadaşı Quaye'nin ilk hedefi, takımı bir üst lige, Superliga'ya çıkarmak.

19 haftası geride kalan Danimarka 1. Ligi'nde, Naestved BK 29 puanla 5. sırada yer alıyor. (CNN Türk)

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