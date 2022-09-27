Fabian Delph, 32 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Premier Lig'de en son Everton forması giyen Fabian Delph, 32 yaşında futbol kariyerini noktalamaya karar verdi. Manchester City'de de oynayan Delph, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile emeklilik kararını duyurdu.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bu güzel oyunun bana kazandırdığı mutluluk ve minnetten başka bir şey düşünmeden emekliliğimi duyuruyorum. Taraftarlardan aldığım desteğin yanı sıra, temsil etme şansına sahip olduğum muhteşem kulüplerdeki teknik ekiplere, aileme, arkadaşlarıma ve futbolculara teşekkürlerimi sunuyorum."

İngiltere'den dışarı çıkmadı

Kariyeri boyunca İngiltere'den dışarı çıkmayan Fabian Delph, Leeds United altyapısında yetişti. Sonrasında 2009 yılında 9.5 milyon Euro'luk bedelle Aston Villa'nın yolunu tutan İngiliz futbolcu, 2015 yılında Manchester City'ye transfer olmuştu. City'deki 4 sezonunun ardından Delph, Everton'a imza atmıştı.

Kariyerinde toplam 324 maça çıkan Delph, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 20 maçta giyme başarısı gösterdi.

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