İngiltere'de Fa Cup 3. turunda müthiş bir kapışma yaşanacak. Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak. TSİ 19:30'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma, Tivibu Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İki takım, 5 Ocak'ta ligdeki son maçlarında Chelsea'nin ev sahipliğinde karşı karşıya gelmişlerdi. Stamford Bridge'deki maçı konuk ekip Manchester City, 63. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 kazanmıştı.