FA Cup Finali Tivibu’da

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, sporseverlere zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin heyecanla takip ettiği FA Cup Finali Liverpool - Chelsea mücadelesi Tivibu Spor 3'ten naklen ekranlara geliyor. Yarı finalde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchaster City’i uzatmalarda gelen skorla 3-2 yenen Liverpool, 12 yılın ardından tekrar FA Cup finaline adını yazdırıyor. Geçtiğimiz sezonun FA Cup finalisti Chelsea ise Crystal Palace’ı 2-0 yenerek finale yeniden ortak oldu.

Yapılan açıklamaya göre dijital TV platformu, FA Cup mücadelelerini ekrana taşımaya devam ediyor. 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Liverpool - Chelsea FA Cup Final mücadelesi saat 18.45’te Wembley Stadı’ndan naklen ve sadece Tivibu’da yayınlanıyor.