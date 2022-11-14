2022 Formula F1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı.

Sezonun 21. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı. Russell, kariyerindeki ilk Formula 1 galibiyetini alırken, Mercedes'e de 2022'deki ilk zaferini getirdi.

Mercedes, Formula 1'deki 125. zaferine ulaştı

Mercedes pilotu Russell, pole pozisyonundan başladığı yarışta hata yapmadı ve kariyerinin ilk zaferine ulaştı ve Mercedes'e bu yılki ilk zaferini getirdi. Russell, böylelikle bu hafta sonunu maksimum puanla kapamış oldu. Bu zafer, ayrıca, Mercedes'in F1'deki 125. zaferi oldu.

Mercedes duble yaptı

Russell'ın hemen arkasında ise Hamilton yer aldı. Büyük Britanyalı pilot, yarış başında Verstappen temasının ardından 8. sıraya düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı ve ikinci sırayı aldı. Böylelikle Mercedes duble yapmış oldu.

Leclerc, Sainz'dan yol istedi ama...

Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz ise 7. sıradan başladığı yarışı 3. sırada tamamladı ve podyumun son basamağında kendine yer buldu.

F1 Pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi veren Leclerc ise yarışın son bölümünde takım arkadaşı Sainz'dan kendisine yol vermesini istese de talebi kabul görmedi ve Monakolu pilot 4. sırada finiş gördü.

Brezilya GP'de 3 pilot yarış dışı

Ajansspor'un haberine göre; Öte yandan yarışın başında McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile Haas pilotu Kevin Magnussen, temas sonucu kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Yarışın 53. turunda ise McLaren pilotu Norris, aracında güç kaybederek yarışa veda etti. 2022 Formula 1 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

Formula 1 Brezilya GP Sonucu

George Russell - Mercedes

Lewis Hamilton - Mercedes

Carlos Sainz Jr. - Ferrari

Charles Leclerc - Ferrari

Fernando Alonso - Alpine

Max Verstappen - Red Bull

Sergio Perez - Red Bull

Esteban Ocon - Alpine

Valtteri Bottas - Alfa Romeo

Lance Stroll - Aston Martin

Sebastian Vettel - Aston Martin

Pierre Gasly - AlphaTauri

Guan Yu Zhou - Alfa Romeo

Mick Schumacher - Haas

Alexander Albon - Williams

Nicholas Latifi - Williams

Yuki Tsunoda - AlphaTauri

Lando Norris - McLaren (yarış dışı)

Daniel Ricciardo - McLaren (yarış dışı)

Kevin Magnussen - Haas (yarış dışı)