F1 biletleri rekor kırıyor

9 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Formula 1 için 15 Eylül'de satışa çıkarılan 10 bin indirimli bilet kısa bir süre içerisinde tükendi. Aradan geçen 3 günlük sürede de rekor satış gerçekleştirildi. F1'de bu sezon birçok yarış pandemi nedeniyle seyircisiz yapılırken, edinilen bilgiye göre 60 binden fazla biletin satıldığı belirtildi. Türkiye Grand Prix'si 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.