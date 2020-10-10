F1 Almanya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Bottas’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix’sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Almanya’nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti’nde 60 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Bottas, 1.25.269’luk derecesiyle en hızlı tur zamanının sahibi olurken, kariyerinin 14, bu sezon ise 3. pole pozisyonunu elde etti.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.25.525’lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen de 1.25.562’lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Racing Point’te kendisini iyi hissetmediği için üçüncü antrenman seansına çıkmayan Lance Stroll’ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katıldı. En yavaş turu atan Alman pilot, yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

Formula 1’de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 15.10’da koşulacak Almanya Grand Prix’sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Michael Schumacher’in rekorunu egale etmeye çalışacak.