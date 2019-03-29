F1 2019’un çıkış tarihi erkene çekildi

F1 2019 PlayStation 4, Xbox One ve PC için 28 Haziran 2019’da Avusturya Grand Prix’inin gerçekleşeceği hafta yayınlanacak. Codemasters ayrıca, oyuncuların F1 teknik ekibi tarafından tasarlanan 2019 düzenlemelerine uyarlanan aracı alacağını açıkladı. Ayrıca aracın çok oyunculu modda kullanılabileceği görülüyor.

Codemasters’ın F1 serisi yönetmeni Paul Jeal erken çıkış tarihi hakkında şunları söyledi:

“F1 2019’u daha erken, Formula 1 Sezonu’nda yayınlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Böylece oyunun gerçek dünya şampiyonası sırasında oynanması mümkün olacak. Formula 1 ile olan yakın ilişkimiz seri için bu kilit hedefe ulaşmada büyük rol oynadı. Yaklaşık iki yıllık geliştirme döngümüzde önümüzdeki aylarda topluluğumuzla paylaşmak için sabırsızlandığımız, seri için ilk olacak bazı heyecan verici ve yeni özellikleri geliştirmemizi sağladılar.”





Oyunların beklenen yayın penceresinden erken gelmesi alışıldık bir durum değil. Genel olarak oyunlar ertelenme eğilimindeler ve gelişimleri beklenenden daha uzun sürebiliyor. Görünüşe göre F1 2019 bu ön yargıları kıracak.

F1 2019 yaklaşık 2 yıldır geliştiriliyor ve Codemasters ekibi yeni yapımlarını F1 serisinin en iddialı oyunu olarak nitelendiriyor. (Psoyun.com)