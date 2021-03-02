League of Legends şampiyonlarından maceracı Ezreal neredeyse her şampiyonun Counter Picklerinde bulunan bir şampiyondur. Ezreal’in gücünü hafife almak olmaz. Pek çok oyuncu tarafından tercih edilse de oynayabileni pek azdır. Bu yeni sezonda Ezreal karakterinde yapılan yenilikler, rün ve yetenek rehberlerine hep beraber göz atalım.

Dahi Kâşif Ezreal

Dahi Kâşif Ezreal, gözüpek ve maceracı bir karaktere sahiptir. Kendi yeteneklerinin farkında olmasa da oldukça güçlü bir şampiyon. Aşılması neredeyse imkansız olan görevlerin üstesinden geliyor, kadim lanetlerden bir çırpıda kurtuluyor, kayıp yeraltı mezarlarını buluyor ve bu mezarlara korkusuzca dalıyor.

Ezreal'in atikliğinin ve cesaretinin bir sınırı yok. Karşısına çıkan tüm sorunların üstesinden doğaçlama taktiklerle geliyor. Pratik zekası ve yetenekleri sayesinde yıkıcı sihir atışları yapabilen Shurima işi büyülü eldivenine güveniyor. Eğer bu şampiyon yakınlarda ise bela da onu takip ediyor demektir.

Dahi Kâşif Ezreal Oynanış Biçimi

Ezreal şampiyonunun pasif yeteneği olan Büyü Gücü Yükselişi skili, şampiyonun yeteneklerini kullanarak bir hedefi vurması, saldırı hızının 6 saniyeliğine artmasına neden olur. Bu etki 5 kereye kadar birikebilir. Bu durumda da %50 saldırı hızı artışı sağlar.

Klavyeden Q yeteneği ise Gizemli Atış skillidir. Ezreal rakiplerine fiziksel hasar veren bir enerji oku atar. Gizemli Atış bir hedefe isabet ederse, şampiyonun diğer skillerinin bekleme süreleri 1,5 saniye azalır. Özüt Akışı, klavyeden W yeteneği ise içinden geçtiği bütün rakip şampiyonlara asarı veren bir enerji dalgası gönderir. Kendisi ya da takımındakilerden birinin bu dalgadan etkilenmesi durumunda, saldırı hızı 5 saniyeliğine artar.

Sihir Geçişi, klavyeden E yeteneği ile Ezreal yakındaki bir hedef noktaya ışınlanır. En yakındaki rakibine menzil içindeki) birime güdümlü bir saldırı yaparak büyü hasarı verir.

Son olarak klavyeden R yeteneği İsabet Dalgası ile Ezreal 1 saniye odaklandıktan sonra, isabet ettiği her birime büyü hasarı veren bir enerji dalgası gönderir. Ancak dalganın isabet ettiği her birim bir öncekinden az hasar alır.

Dahi Kâşif Ezreal S11 Rün Dizilimi

Yeni sezonda üstün yeteneklere sahip Ezreal şampiyonunun rün dizilimi;

İsabet

Yenilmez

Pratik Zeka

Efsane: Çeviklik

Son Darbe

Büyücülük

Mana Akışı Yüzüğü

Yücelik olmak üzere;

+ %9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+15 ile 90 Can Artışı (Seviyeye bağlı)

Dahi Kâşif Ezreal S11 Yetenek Skilleri

Maceracı ve cesur Ezreal şampiyonunun S11 yeni sezondaki yetenek skilleri;

Gizemli Atış: 1- 4- 5- 7- 9

Özüt Akışı: 2- 8- 10- 12- 13

Sihir Geçişi: 3- 14- 15- 17- 18

İsabet Dalgası: 6- 11- 16

Dahi Kâşif Ezreal S11 Counter Pickler

Ezreal şampiyonu pek çok şampiyonun Counter Picklerinde yer almaktadır. Peki bu şampiyonun zayıf olduğu diğer şampiyonlar kimlerdir;

Caitlyn

Draven

Grabes

Vayne

Miss Fortune

Dahi Kâşif Ezreal Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Şifa: Dost şampiyonun can değerini 90 ile 345 arasında yeniler ve 1 saniyeliğine %30 hız verir.

Başlangıç için: Doran'ın Kılıcı ve Can İksiri

Orta Oyun Build: Manaveren, Sihirbaz Pabuçları, Üçlü Kuvvet

Oyun Sonu Build: Manaveren, Sihirbaz Pabuçları, Üçlü Kuvvet, Hextech Silahkılıç, Buz Ateşi Eldiveni, Mahvolmuş Kralın Kılıcı

Karşıda Çok Tank Varsa Build: Manaveren, Sihirbaz Pabuçları, Üçlü Kuvvet, Dominik Efendinin Hürmetleri, Hextech Silahkılıç ve Mahvolmuş Kralın Kılıcı

Dahi Kâşif Ezreal Kostümleri

Sıra geldi bu havalı şampiyonun kostümlerine, evet! Tabi ki çok kostümü var,

Klasik Kostüm

Nottingham'lı Kostümü

Şimşek Santrafor Kostümü

Buzul Kostümü

Kaşif Kostümü

Pulsefire Kostümü

TPA Kostümü

Kazanova Kostümü

Maça Ası Kostümü

Arcade Kostümü

Yıldız Muhafızı Kostümü

SSG Kostümü