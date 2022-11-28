Ezgjan Alioski, en güzel golünü açıkladı

Fenerbahçe , sol bek arayışını Ezgjan Alioski’yi Al-Ahli’den kiralayarak noktalamıştı. Makedon oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla ilk ve tek golünü ligde Adana Demirspor filelerine gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bunun kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu söyledi. Alioski, “Kariyerimde birçok gol attım. Ancak bunlar içinde en beğendiğim, Adana Demir maçında attığımdı. Fenerbahçe formasıyla ilk golümdü ve bunu asla unutmayacağım” diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertliler’de daha birçok gol atıp, asist yapmak istediğini dile getirdi. Makedon yıldız, “Fenerbahçe’yi 3 kelimeyle anlatır mısın?” sorusuna, “Aşk, tutku, güç” yanıtını verdi. Alioski son olarak Fenerbahçe tarihinde en beğendiği oyuncu için, “Açıkçası çok fazla futbolcu var. Fenerbahçe’de her zaman kaliteli futbolcular forma giydi ama Alex farklıydı” yorumunu yaptı. Yıldız futbolcu bu sezon 17 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.