Süper Lig'de uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan daha sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olmuştu. Son maçta gol atan Tufan, yeniden transfer listesine girdi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibinin tecrübeli oyuncuya talip olduğu öğrenildi.









HULL CİTY'E TRANSFER OLDU

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro'ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere Ligi ekibi Hull City'ye 3 milyon Euro'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Merkez otta saha oyuncusu olan Ozan Tufan, Süper Lig'de Fenerbahçe forması 182 müsabakaya çıktı. Tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında takım arkadaşlarına 24 kez gol pası verdi.

HULL CITY'DE 4 GOL ATTI

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İngiltere Ligi ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, turuncu-siyah forma ile 21 maça çıktı ve 4 kez gol atmayı başardı. Orta alanda mücadelesiyle dikkat çeken Ozan Tufan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

OZAN TUFAN'A BEŞİKTAŞ TALİP OLDU

Beşiktaş , Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası arasının ardından seri galibiyetlerle zirve yarışına ortak olabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar bir yandan da transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isim, uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon Hull City'e transfer olan Ozan Tufan oldu. Tecrübeli ismin transferi için Şenol Güneş'in yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi.









KADROMDA GÖRMEK İSTERİM'

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetime, "Ozan Tufan'ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart" dediği öğrenildi.

GÜNEŞ İLE PARLAMIŞTI

2014-15 sezonunda Bursaspor'da Şenol Güneş'le çalışmaya başlayan Ozan, o tarihten sonra kariyerine farklı bir yön verdi. 2015'te Şenol hoca ile Bursaspor'da başarı yakalayıp, 7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2018-19 sezonunda Alanyaspor'a kiralanarak zor günler geçirdiği dönemde bile Şenol Güneş tarafından ay-yıldızlı kadroya davet edilen Ozan, bu sayede Fenerbahçe'ye güçlü bir geri dönüş yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı sayesinde hem saha içi oyununu geliştiren hem de mental açıdan güçlenen Ozan Tufan, Almanya ve Sırbistan maçındaki golleriyle yine vitrine çıkmıştı.







