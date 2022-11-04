Eyyüp Yıldırım: Her maça aynı hırs ve arzuyla hazırlanıyoruz

ES Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Eyyüp Yıldırım basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TFF 3. Lig'de 3 haftalık yenilgi serisinin ardından Edirnespor karşısında aldıkları galibiyetle moral bulduklarını ifade eden Yıldırım, “Biz her maça aynı hırsla, aynı arzuyla hazırlanıyoruz. Bu haftaki Nevşehir Belediyespor maçı da bizim için çok büyük önem arz ediyor. Takımımız çok iyi hazırlandı ve 3 puan için mücadelemizi yapacağız. Yiğitcan ve Hakan’ın sakatlıkları devam ediyor” dedi.

Feyzullah Şahin Güneş’in kadro dışı kalması hakkında bilgi veren Yıldırım, “Burası Elazığspor. Hiç kimse Elazığspor’un üzerinde değildir. Bir çok disiplinsiz davranışa rağmen hep kazanma yoluna gittik. Bunun en son safhası da Edirne’de yaşandı. Hiç kimse bu takımın formasını yere atamaz. Elazığspor’a aidiyet duygusu hissetmiyorum demiş olması da cabası. Doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz. Ne olursa olsun biz bu kulübün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarız” diye konuştu.

Yıldırım, Ahmet Ertuğrul Öztürk’ün ise kadro dışı kalması gibi bir durumun olmadığını belirterek, kamuoyunda yer alan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. (İHA)