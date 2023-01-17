Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eyüpspor’umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.









BERKE ÖZER FORMA ŞANSI BULAMADI

Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olan genç file bekçisi böylece Süper Lig 'e geri döndü.

2018-19 sezonu başında 2,5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan Fenerbahçe'ye gelen Berke Özer, başkan Ali Koç'un ilk transferlerinden biriydi. Bir sezon sonra 2 yıllığına Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan 22 yaşındaki kaleci, sezon sonunda biten sözleşmesini Fenerbahçe'nin isteğine rağmen uzatmadı.

Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.





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