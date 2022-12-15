Eyüpsultan, yüzme havuzlarına kavuştu

Akşemsettin ve Topçular mahallelerinde yapılan havuzların açılış törenine, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve protokol üyeleri katıldı.

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecine rağmen ülke genelinde 5 milyondan fazla vatandaşa yüzme öğrettiklerini belirterek, “Bu önemli bir devrimin, gayretin sonucudur. Bundan sonra da kimsenin algısına, yalanına, iftirasına, karalamasına imkan tanımadan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine devam edeceğiz. Gerek İstanbulumuz gerekse ülkemizin dört bir yanındaki hizmet siyasetimize, eser siyasetimize devam edeceğiz.” dedi.