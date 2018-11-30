Eyüpspor Boks Şubesi, Antrenör Şahin Yağmur yönetiminde başarılarına devam ediyor. Son olarak İstanbul'da düzenlenen ve 28 ülkenin katıldığı Uluslararası Ahmet Cömert Turnuvası'nda 60 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Ümit Tepeli, Eyüpsultan'ın da gururu oldu. Bugüne kadar genç yaşına rağmen sayısız kere ringe çıkan, birçok altın madalya kazanan Ümit Tepeli'nin 8 İstanbul şampiyonluğu, Marmara şampiyonluğu, Türkiye 2.'liği ve 3.'lüğü de bulunuyor.

Boksa 13 yaşında Eyüpspor Boks Takımı Şubesi'nde başlayan, boks sporuna tutkuyla bağlanan Ümit Tepeli, “Boksa bir arkadaşım aracılığıyla başladım, tekvandoya gidecektim ama ücretli olunca boksa gitmeye karar verdim. İlk şampiyonada ikinci olup madalya kazanınca bu spora olan sevgim daha da arttı. Boks benim için artık bir tutku. O eldivenleri elinize taktığınız zaman bir daha çıkaramıyorsunuz” diye konuştu.

Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

En büyük amacının 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlara katılmak olduğunu sözlerine ekleyen Ümit Tepeli, şöyle devam etti:

“Şimdi önümüzde U22 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. Allah'ın izniyle Dünya Şampiyonası'na katılıp orada derece yaparak 2020 Olimpiyatları'nda milli takım forması ile ringe çıkmak istiyorum. Bunun için de hocamız Şahin Yağmur'la sabah akşam çalışıyoruz. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.”

Boksun sanıldığı gibi tehlikeli bir spor olmadığını, daha erken yaşta başlamadığı için pişmanlık duyduğunu vurgulayan genç yetenek,

“Bence 13 yaş boks için geç bir yaş, keşke sekiz yaşlarında bu spora başlasaydım. Boks dünya sıralamasında en tehlikeli sporlar arasında ilk 20'de dahi yok. Futbol bile bokstan daha tehlikeli diyebilirim. O yüzden aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını getirip boksa yazdırabilirler.

Bu tarz bireysel sporlarla ilgilendiğinizde daha disiplinli ve sosyal bir hayatınız oluyor. Ayrıca spor yaptığınız için her türlü kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorsunuz. Evde bilgisayar ve tabletlere gömüleceklerine buraya gelip spor yapsınlar, sosyalleşsinler” diye konuştu.

İHA