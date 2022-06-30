Transferde atağa kalkan Eyüpspor'da son dakika gelişmesi... Eflatun Sarılı ekip; Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Friday Eze, Uğur Demirok, Alpaslan Öztürk, İbrahim Akdağ, Ahmet Yazar, Metehan Mimaroğlu ve Fethi Özer'in ardından 10. imzayı Adana Demirspor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt'a attırdı.
İstanbul ekibinden yapılan transfer açıklamasında, ''Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan orta saha Sinan Kurt'u kadrosuna kattı. Sinan Kurt'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.