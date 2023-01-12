Sezonun ilk yarısını 38 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösteren Eyüpspor transferde yine adından fazlasıyla söz ettiriyor. Devre arasında Berke Özer, Halil Akbunar, İbrahim Yılmaz ve Melih Kabasakal gibi oyuncuları kadrosuna takviye ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Eflatun-Sarılılar, asıl bombaları ise Süper Lig’e saklıyor.





Başkan Murat Özkaya’nın Avrupa standartlarında bir futbol organizasyonu için yoğun mesai harcadığı ifade edilirken İstanbul ekibinin dev hamlesine FANATİK ulaştı.

EZE'NİN YERİNE GOMİS

Ryan Babel’e 900 bin Euro yıllık ücret veren Eflatun-Sarılı ekibin, Gomis için de 1 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki golcünün durumunun gelecek hafta netleşmesi bekleniyor. Bu sene yükseldiği 1. Lig’de zirvede yer alan Eyüpspor, sezonun ilk yarısını rakiplerinin 6 puan önünde tamamladı. İlk yarıda takımın en önemli gol silahlarından biri olan Emeka Eze’yi İstanbulspor’a kiralayan Eyüpspor, Gomis’le anlaşarak forvet hattını güçlendirmek düşüncesi içerisinde.

YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray 'da son dakikada attığı gollerle takımına puanlar kazandıran 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile yeni sözleşme imzalanmayacağı iddia ediliyor. Sarı kırmızılı yönetimin son zamanlarda formasını Icardi'ye kaptıran futbolcuyla yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Fransız golcü bu sezon 12 maça çıkıp 8 gol kaydetti. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cim Bom'da 1 milyon 750 bin Euro maaş alıyor. Eyüpspor sezon başında Galatasaray'dan Ryan Babel, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katmıştı.





BERKE ÖZER KİRALANACAK

Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar verdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç kaleciyi kadrosuna kattı. Berke'yi Süper Lig'e çıkması halinde önümüzdeki sezon kullanmayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, Ümraniyespor ve İstanbulspor’a 23 yaşındaki oyuncuyu ‘Oynatma Garantisi’ ile kiralık olarak önerdi.

HALİL AKBUNAR: DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Eyüpspor, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen Halil Akbunar'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Yeniden Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Halil Akbunar, "Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Önceliğim ailemle beraber olmaktı. Ayrılma kararı almamda ailemin payı vardı. Vize problemlerinden dolayı ailemle ayrı kaldım. Onlarla birlikte burada olacağım için çok mutluyum. Ailemle geldim buraya ama tabii ki hedeflerim var. Sonuç olarak bir bedel ödendi. Eyüpspor'a hizmet edeceğim. Sonunda şampiyon olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.





'KAFAMDA HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK'

Eyüpspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ve kafasında hiçbir soru işareti olmadığını ifade eden Halil Akbunar, "Aslında o zaman da açıklamıştım, Türkiye'den gitmemim sebebi mental olarak çöküntüdeydim. Türkiye'de bir takımda oynayamayacaktım. Çünkü, mental ve moral olarak çöküntüdeydim. Oraya gittim ve maalesef vize problemi yaşadım. 4, 4.5 ay ailemden ayrı kaldım. Hiçbir şekilde gelemediler, sadece 1'er günlük izinlerimde görebiliyordum. İşin açıkçası benim için zor geçiyordu. Eşimle de konuştuk. Çocuğum da okula başlamıştı, bir karar almamız lazımdı. Bu süreçte de Eyüpspor aradı. Menajerimle görüştüler. Kulüpler görüştükten sonra benim aradaki şeyler ufak pürüzlerdi. Halloldu ve geldim. Geldiğim için de mutluyum, kafamda hiçbir soru işareti yok" şeklinde konuştu.





'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Eyüpspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunun altını çizen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Tabii ki bir yere transfer olduğunuz zaman bakıyorsunuz. Bir alt lige geliyorum, baktığınız zaman bir alt lig olduğunu düşünmedim. Süper Lig kadrosu olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inandığım için gelip buraya gönül rahatlığıyla imza attım. Süper Lig'de oynayan birçok isim burada" diye konuştu.

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EFE SARIKAYA'YA KANCA

Geçen ay İspanyol ekibi Atletico Madrid'in resmi teklif sunduğu, İngiliz ekibi Manchester City'nin ilgi yazısı gönderdiği 17 yaşındaki savunmacı şimdi de Eyüpspor'un radarına girdi. U19 Milli Takımı'nda görev alan Efe Sarıkaya'nın transferi konusunda Altay Başkanı Ayhan Dündar ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Atletico Madrid'in sunduğu teklifi düşük bulan Altay yönetimi, Efe'nin bonservis ücreti konusunda Eyüpspor'la temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun başka bir kulübe transferinden pay almak isteyen İzmir temsilcisi, ayrıca Efe'yi sezon sonuna kadar kadrosunda tutma şartıyla satmayı planlıyor. İlk yarıda görev aldığı 17 maçın 15. ilk 11'de şans bulan milli futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





BAŞKAN ÖZKAYA'DAN BÜYÜK PROJE

Eyüpspor’a son derece kaliteli bir tesis kazandıran, stadyumu yenilemek ve kapasiteyi artırmak adına da çalışmalar yapan Başkan Murat Özkaya’nın hayata geçirmeyi planladığı büyük proje için yoğun bir çalışma içerisinde olduğu ifade edildi.

LUKA MODRİC BOMBASI!

Başkan Murat Özkaya’nın Hırvatistan Milli Takımı’yla Dünya 3.’sü olan, 10 yıldır formasını giydiği Real Madrid’deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Modric’le bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

TEKLİF SUNULDU

Dünyaca ünlü yıldıza Eyüpspor’un projesi hakkında detaylı bilgiler veren Özkaya’nın transferin teklifi sunduğu ifade edildi. 37 yaşındaki Modric’in ise şimdilik gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı kaydedildi.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL







