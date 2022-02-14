Yıllardırdır oynadığı istikrarlı futboluyla Türk futbolunun önemli golcüleri arasına giren Umut Bulut ilerleyen yaşına rağmen performansıyla alkış topluyor.

13 gole ulaştı!

Sezon başında iddialı bir kadro kuran Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul ekibiyle 22 maçta forma giyen tecrübeli golcü 13 golün yanı sıra 4 asistle takımına katkı sağlıyor.

Bu haftayı da boş geçmedi!

TFF 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Eyüpspor'un Bandırmaspor'la çıktığı kritik maçta 90 dakika sahada kalan Umut Bulut 20. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.

Takımıyla sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Umut Bulut'un en az 2 sezon daha futbolculuk kariyerine devam edeceği belirtiliyor.

Kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor , Toulouse, Galatasaray , Kayserispor ve Yeni Malatyaspor gibi üst düzey takımlarda 686 maça çıkan Umut Bulut 219 gol atma başarısı gösterdi.

38 yaşında olan Umut Bulut 1 ay sonra 39 yaşına basacak.