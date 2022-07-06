Eyüpspor'da transfer şov devam ediyor! Francis Ezeh resmen Eflatun-Sarılı ekipte
Son dakika transfer haberi... Süper Lig'e yükselmek için hayli iddialı bir kadro kuran Eyüpspor, bir transferi daha açıkladı. Eflatun-Sarılı ekip, Adana Demirspor'un hücum oyuncusu Francis Ezeh'i renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'in kapısından dönen, bu sezon ise hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi Eyüpspor, transferlere devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden birçok futbolcuyu kadrosuna katan Eflatun-Sarılılar, bir transferi daha resmen duyurdu. Eyüpspor, Adana Demirspor'un hücum oyuncusu Francis Ezeh'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Francis Ezeh!
Eyüpspor’umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı.
Francis Ezeh'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."