Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'in kapısından dönen, bu sezon ise hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi Eyüpspor, transferlere devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden birçok futbolcuyu kadrosuna katan Eflatun-Sarılılar, bir transferi daha resmen duyurdu. Eyüpspor, Adana Demirspor'un hücum oyuncusu Francis Ezeh'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Francis Ezeh!

Eyüpspor’umuz, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Francis Ezeh'i renklerine bağladı.

Francis Ezeh'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."