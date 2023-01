TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Eflatun-sarılılarda teknik direktör İbrahim Üzülmez, 1. Lig ve Eyüpspor’a dair önemli açıklamalarda bulundu.





"Güzel bir birliktelik ve sinerji oluşturduk"

Eyüpspor'da güzel bir hava yakaladıklarını ifade eden Üzülmez, “Sezon başında güzel bir kadro kurdu, güzel bir birliktelik ve sinerji oluşturduk. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu, katılanlar da olacak. Biz de aynı birliktelik şeklinde devam edeceğiz. Bu topladığımız 38 puanda herkesin olduğu gibi, giden arkadaşlarımızında emeği çok. Ben kendilerine burdan teşekkür ediyorum. Dilerim ikinci devre de bıraktığımız yerden devam ederiz. Çünkü buraya kadar iyi getirdik, dilerim sonunu da iyi getiririz.” dedi.

"Bu tarz takımları yönetemezsiniz"

Eyüpspor'da çalışmanın zor olduğunu ifade eden Üzülmez, “Valla dışarıdan çok kolay görünüyor yaptığımız iş. Herkes ‘keşke İbrahim Üzülmez’in yerinde olsam’ diyor. Ama işin aslı öyle değil. Yıldızlar ve kariyerli oyuncuların çok fazla olduğu bir takım Eyüpspor. Bu işin bir dengesi var ve o dengeyi ayarlayamazsanız bu tarz takımları yönetemezsiniz. Yani göründüğü kadar da kolay bir iş yapmıyoruz biz burada. Ancak şöyle bir durum da var; maç kazandığımızda, bu kadro bir zahmet kazansın diyorlar; kaybettiğimizde ise kadroyla maç mı kaybedilir diyorlar. Biz neresindeyiz bu işin? Kolay bir iş değil bu kadroyu idare etmek. Ben hep mütevazi oldum ama bir yere kadar. Yaptığımız işin hakkını teslim edin çünkü biz verdik, veriyoruz. Bu takım şuan zirvede, en az gol yiyenler ve en az pozisyon veren takım konumunda, demek ki biz bu işin hakkını vermişiz. Evet iyi bir takımımız var ama bu takımı da iyi idare eden bir İbrahim Üzülmez var.Bu gerçeğin bilinmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

"Forvet takası konusunda girişimimiz var"

Melih Kabasakal’dan sonra İstanbulspor’dan bir transfer daha yapmaya hazırlandıklarını ifade eden Üzülmez, İbrahim Yılmaz için de girişimde bulunduklarını açıkladı. Üzülmez, “ Transfer sezonu henüz başlamadı ama bizim çalışmalarımız ufakta olsa başladı. Şu an da ciddi olarak görüştüğümüz 2 yerli 1 yabancı futbolcu var. Bir-iki güne netleşirler. Zaten 1 isim medyaya yansıdı, sizde iyi biliyorsunuz İstanbulspor’dan Melih Kabasakal aramıza katılacak. Forvet takası konusunda yine İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz için bir girişimimiz var, bizdeki Ezeh onlara gidecek şekilde ama durumu düşünülüyor. Şuanlık belli değil, süreç devam ediyor.” dedi.

“Ligde herkes Eyüpspor’u yenmeye çalışıyor"

1. Lig'de bulunan her takımın Eyüpspor'a karşı daha konsantre olduklarını ifade eden Üzülmez, “Ligde herkes Eyüpspor’u yenmeye çalışıyor. Bizim maçlarımıza daha fazla konsantre oluyor, daha hırslı hazırlanıyor, daha çok çalışıyorlar. Buna rağmen ben tüm oyuncularımdan maksimum verim almaya çalıştım ve aldım. Bizim takımımıza bakarsanız bir denge var. 1-2 ismin üzerine yoğunlaşmadım, tüm takımdan verim aldım ben. Çünkü biz bir takım olduğumuz için 38 puan aldık. Takım olduğumuz için şu aşamada lider olduk.” dedi.





"İkinci devre rehavete kapılmayacağız"

Liderlik için açtıkları farkın yeterli olmadığını ifade eden Üzülmez, "Oyuncularımız ile her zaman toplantılar yapıyoruz, durumum ciddiyetini anlatmaya çalışıyoruz. En büyük tehlike rehavete kapılmak. Evet şu an 6 puan ilerideyiz ama bu kapanmayacak bir fark değil. İkinci devre rehavete kapılmayacağız çünkü bizden beklentileri olan insanlar var. Murat Başkanımız, Fatih Başkanımız, her maçımıza gelen taraftarımız ve camiamız. Onlar için biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve başarıya ulaşmaya çalışacağız.” dedi.

"İstanbul ligi olacaksa olsun"

Süper Lig 'de İstanbul takımların sayısından şikayet edenlere de cevap veren Üzülmez,“İstanbul ligi olacak diyorlar. Olsun? Çok fazla İstanbul takımı olacak diyorlar, olsun. Anadolu kulüpleri nasıl yönetiliyor, buna bakıyor musunuz? O konulara fazla girmek istemiyorum ben burda ama hangi takım olursa olsun İstanbul ya da Anadolu fark etmez iyi yönetilen her takım üstlerde yer alsın istiyorum daima. Eyüpspor iyi yönetilen bir kulüp ve bu her zaman devam edecek. Ben Anadolu’da taraftarıyla ünlenmiş büyük camialara çok saygı duyuyorum, ancak yönetimlerini de göz ardı etmemeliyiz, yapılan büyük hataları unutmamalıyız.” dedi.

"Bir gün Beşiktaş 'ta çalışmak istiyorum"

Eski takımı Beşiktaş'a bir gün dönmek istediğini ifade eden Üzülmez, "Ben şu an Eyüpspor’dayım, Eyüpspor’dan ekmeğini yiyorum. Hedefim tamamen bu camiayı Süper Lig'e çıkartmaktır. Eyüp, çok mukaddes bir yer ve Eyüpspor da çok güzel bir camia. Beşiktaş şu an Şenol Güneş hoca ile beraber bir çıkış yakaladı. Bir gün Beşiktaş'ta çalışmak istiyorum." dedi.(Ajansspor)