Spor Toto 1’inci Lig'de 14 hafta sonunda en yakın rakibiyle puan farkını 9'a çıkararak liderliğini sürdüren Eyüpspor'da gündem yeni stat. Kulübün uzun yıllar maçlarını oynadığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi adına çalışmalar başladı.

10-12 BİN KİŞİLİK STAT HAZIRLIĞI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Stadı'nın durumuyla ilgili katıldığı yayında, "Eyüpspor Süper Lig 'e çıkınca stadımızı büyüteceğiz. Eyüp Stadı'nı proje ihalesine çıkarıyoruz. Stat projesi yapmış firmalar girsin, bize öneriler getirsin. Öncelikle 10-12 bin kişilik tribün buraya nasıl sığar, bunu göreceğiz. Bunun projesini elde edeceğiz. Daha sonra başta Spor Bakanlığı olmak üzere kurumların kapısını çalmaya başlayacağız. Tüm projeyi hazır hale getirecek çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

KULÜPTEN DENİZ KÖKEN'E TEŞEKKÜR MESAJI

Eyüpspor Kulübü, bunun ardından resmi yayın organlarından, "Göreve başladığı günden bu yana maddi manevi desteğini esirgemeyen, yeni stadımız için de desteklerini açıklayan Eyüpsultan Belediye Başkanı ve Eyüpspor Onursal Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.

KULAKSIZ: VAKİT KAYBETMEDEN STAT İNŞAATINA BAŞLAMAK İSTİYORUZ

Konuyla ilgili DHA'ya açıklamalar yapan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Geçtiğimiz aylarda stat konusunu Sayın Cumhurbaşkanımız ile istişare ettik. Bu konuda gereken desteği vereceklerini söyledi. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de istişare ettik. Biz de bu noktada fedakarlık yapacağız. Belediye Başkanımız Deniz Köken'in de bu konuda bize çok büyük desteği var. Başkanımız Murat Özkaya bu vizyona liderlik ederek çok ciddi mesai harcıyor. İnşallah şampiyonlukla beraber vakit kaybetmeden stadın inşaatına başlamak istiyoruz" dedi.

"3 BÜYÜKLERDEN SONRA EN ÇOK TARAFTARA SAHİP KULÜP EYÜPSPOR"

Üç büyüklerin ardından İstanbul'da en çok taraftara sahip olan kulübün Eyüpspor olduğunu ifade eden Kulaksız, "Stadımızın çevresindeki mahalle insanları tutkulu bir Eyüpspor taraftarı. Son iki sezondur tüm lig maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Biz orada modern bir stat yaptığımız zaman taraftarlarımız araçlarına dahi binmeden yürüyerek stada gelip 10-12 bin kişilik bir ambiyans oluşturabilir. Bizim hayalimiz bu" şeklinde konuştu.

DHA