Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: Hedefe doğru gitmeye çalışıyoruz

Spor Toto 1. Lig’de Altınordu'yu 2-1'le geçen Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan rakiplerinin oyuna çok iyi başladığını söyledi.

Özellikle ilk 15 dakikalık bölümde istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Ancak golü yedikten sonra birçok pozisyonumuz vardı. Bunlardan sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarıda biraz daha dengeli bir oyun vardı. Biz daha sonradan çift forvete dönerek biraz daha maçı kazanmak adına bir adım atmak istedik. Son dakikalarda duran toptan gelen bir golle galip gelmesini bildik. Hedefe doğru gitmeye çalışıyoruz. Yolumuz uzun, inşallah sonuna kadar böyle devam ederiz."

İZMİR (AA)