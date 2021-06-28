Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan: Büyük hedefler peşindeyiz

TFF 1. Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, yeni sezon öncesinde Bolu’da kampa girdi. Bolu Dağı’nda bulunan Vonresort Tesisleri’nde teknik direktör Zafer Turan gözetiminde çalışan İstanbul ekibi, akşam antrenmanını ısınma ve açma germe çalışması yaparak tamamladı. Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm takımlar için sakatlıksız, kazasız, belasız ve seyircili bir sezon dileğinde bulundu.

Kendileri için de başarı dileyen Turan, "Geçen sene de buradaydık. Burada başlamıştık. Yine hedeflerimiz büyüktü. Bu sene de inşallah hedefimiz var. Yine büyük hedefler peşindeyiz. Geçen seneki kadar kolay olmayacak belki ama bu senede hedefli bir takım yapıp, lige o şekilde girmek istiyoruz." diye konuştu.

Geçen seneden 14-15 oyuncuyu takımda tuttuklarını belirten Turan, "Transferi belirli mevkilere zaten belirlemiştik. Bu doğrultuda 4-5 arkadaşı aramıza kattık. Şimdi 2-3 transferimiz daha var. Onları da bekliyoruz. Bir hafta içerisinde onlar da sonuçlanacak." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmalarını bir an önce bitirmeyi istediklerini kaydeden Turan, "Kenar oyuncusu ve bir orta saha oyuncusu bakıyoruz. İkisini halledebilirsek transferi sonuçlandırmış olacağız. Dediğim gibi transferin yüzde 90’ını bitirdik." dedi.

Yaklaşık bir ay boyunca Bolu’da olacaklarını ifade eden Turan, "İstanbul’da kendi tesislerimizde bir bakım onarım var. O bitinceye kadar buradayız. Bu süreç bu şekilde geçecek." şeklinde konuştu.

Ligde birçok şehir takımının olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Lig geçen seneki gibi değil. Çok sert bir lig olacak. Burada hedefe ulaşmak kolay değil. Biz hem oyun olarak, hem de kulüp olarak bu lige renk katmayı ve iyi futbol oynamayı hedefliyoruz. Tabii ki hedeflerimiz var. Bir üst lige çıkmak. Bu zorlu ligde ilk önce iyi futbol oynayıp keyif almak, keyif katmak istiyoruz lige. Bu doğrultuda çalışmalar başladı. Hedefi olan çok takım olacak."

AA