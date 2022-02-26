Eyüpspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu “Bizim için önemli bir maçtı. Sonuç istediğimiz gibi olmadı maalesef. Maçın başında bulduğumuz bir iki pozisyon vardı. Biz öne geçmiş olsaydık belki sonuç farklı olabilirdi. Kırmızı kart pozisyonu var. Oyuncumuzun bir hatası bizi 10 kişi bıraktı erken bir dakikada. 2-0’da geri düştük ama buna rağmen 10 kişiyle takımım mücadele vermeye devam etti. Bir gol de bulabildik ama sonuca ulaşamadık. En kötü belki bir gol daha bulup beraberlikle buradan ayrılsak moral olacaktı. Şu bir gerçek daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Eksikliklerimiz bir hayli göze çarptı. Bunlar üzerinde çalışacağız. Önümüzde bir haftamız var. Önümüzdeki maça kadar en iyi şekilde hazırlanıp bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz. Manisa FK’yı da tebrik ediyorum” dedi.

İHA