Eyüpspor-Sancaktepe maçında olay çıktı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Eyüpspor-Sancaktepe mücadelesine çıkan olaylar damga vurdu.

Esenler Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısında Sancaktepe penaltı kaçırdı, ardından Eyüpspor taraftarları, Sancaktepe'yi desteklemek için tribüne gelen taraftarlara küfür etti. Tellerden yan tarafa atlayan bir Sancaktepeli taraftar, tribünlerdeki gerilim iyice artırdı. Tam o esnada Eyüpspor üstünlüğü yeniden ele geçirdiği golü kaydetti.

Sancaktepe taraftarları Eyüpspor'un 17 numarası Kubilay Akyüz’e küfretti. Kubilay tribüne dönüp “çıkışta gel” ifadesini kullandı. Sancaktepeli bir oyuncu tribünlere dönüp önce yapmayın diye işaret yaptı sonra da Kubilay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Pozisyon bitiminde Kubilay tribünlere dönüp susun işareti yaptı ve gerginlik iyiden iyiye tırmandı.

Samet Yalçın