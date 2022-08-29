Spor Toto 1. Lig'in transfer şampiyonu Eyüpspor'da imzalar art arda geliyor. Berkan Emir, Olivier Thill, Luccas Claro, İbrahim Akdağ, Jesse Sekidika, Ahmet Yazar, Ryan Babel, Murat Uçar, Fethi Özer, Sinan Kurt, Emeka Eze, Francis Ezeh, Berkay Doğan, Erdem Gökçe, Uğur Demirok, Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Alp Köseer, Mustafa Eren Damar, Can Bayırkan ve Ahmet Özkaya'yı kadrosuna katan, Metehan Mimaroğlu ile Umut Nayir'i transfer edip Ümraniyespor'a kiralayan Eyüpspor, 24. transferini Recep Niyaz'la yaptı.

Gaziantep FK ile yollarını ayıran başarılı orta sahayı kadrosuna kattığını duyuran Eflatun Sarılı ekip, transferi resmi sosyal medya hesabından ''Eyüpspor’umuz, Gaziantep FK'dan Recep Niyaz'ı renklerine bağladı. Recep Niyaz'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz.'' ifadeleriyle açıkladı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan 27 yaşındaki oyuncu, ''Eyüpspor gibi önemli ve hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de şampiyonluk yolunda elimden gelen tüm katkıyı vermek için çalışacağım.'' dedi.

Asbaşkan Fatih Kulaksız ise ''Recep Niyaz, Süper Lig tecrübesi olan; Fenerbahçe , Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Gaziantep FK gibi önemli takımlarda forma giymiş bir futbolcu. İnşallah bu sezon şampiyonluk yolunda bize ciddi katkılar verecek. Her iki tarafa da hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.