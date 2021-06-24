TFF 1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak İstanbulspor forması giyen Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, '' Transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor’umuz, defans oyuncusu Mehmet Uslu ile sözleşme imzaladı. Mehmet Uslu’ya hoş geldin diyor, Eyüpspor’umuzda başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Asbaşkan Fatih Kulaksız, ''Mehmet Uslu, uzun yıllar Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele etmiş bir kardeşimiz. Kendisinin bize faydalı olacağını düşünüyoruz. Tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları bir araya getirerek, iyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu transfer inşallah iki taraf için de hayırlı olur” dedi. dedi.

Eyüpspor forması giymekten çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Uslu ise “Bu transferde emeği geçenlere, Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’a çok teşekkür ediyorum. Geçen sene yaşanan şampiyonluğu bu sene de 1. Lig’de taçlandırırız inşallah. Hem Eyüpspor hem de benim adıma hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.