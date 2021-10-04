Eyüpspor-Manisa FK maç sonucu: 3-2

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yı konuk eden Eyüpspor, 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve 3. sırada haftayı kapattı. TFF 1. Lig'in yaş ortalaması en yüksek takımı olan İstanbul ekibine 3 puanı getiren gol, son dakikada 2001 doğumlu genç futbolcu Enes Keskin'den geldi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mikail Okyar, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Muhammed Akarslan (D. 58 Bogdan Stancu), Kozulj (Dk. 58 Timur Temeltaş), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Musah Muhammed), Gökcan Kaya (Dk. 62 Enes Keskin), Dibba, Umut Bulut (Dk. 82 Mete Kaan Demir)

Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Landre, Erhan Kara, Kubilay Aktaş (Dk. 74 Hakan Barış), Sousa (Dk. 64 Gakpa), Kouter, Tabekou (Dk. 73 Anıl Koç), Sertaç Çam (Dk. 90+3 Veli Çetin), Kemal Rüzgar (Dk. 64 Okan Eken)

Goller: Dk. 20 Umut Bulut, Dk. 59 Stancu, Dk. 90 Enes Keskin (Eyüpspor), Dk. 32 Erhan Kara, Dk. 36 Sousa (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kubilay Aktaş, Dk. 51 Kouter, Dk. 58 Mehmet Yılmaz, Dk. 75 Erhan Kara, Dk. 90+1 Okan Eken (Manisa FK), Dk. 33 Bülent Uzun, 90+2 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)