TFF 1'inci Lig'in yeni takımı Eyüpspor, maçlarını kendi stadında oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin bugün yaptığı incelemeler sonunda Eyüp Stadı'nın talimatlarda belirlenen kriterlere uygun hale getirildiği belirtildi. Bunun ardından cumartesi günü oynanacak Ankara Keçiörengücü maçının saati 17.00'den 19.15'e alındı. Eyüpspor, böylece kulüp tarihindeki ilk akşam maçını oynayacak.

Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Futbol Federasyonu’nun stadımızda bugün 14.30’da yaptığı denetleme sonucunda önceden belirlenen eksikliklerin giderildiği ve Eyüp Stadı’nın talimatlarda belirlenen kriterlere uygun hale getirildiği saptanmıştır. Tarihimizdeki bu ilk akşam maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Kombine satışı ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir, ilerleyen haftalarda bilgilendirme yapılacaktır. Taraftarlarımız Ankara Keçiörengücü müsabakasına tek maçlık biletle girebilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği şartlara uyan taraftarlarımız maç biletlerini maç gününde Eyüp Stadı’nın önündeki Passolig gişelerinden temin edebilirler.''



