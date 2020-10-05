Eyüpspor - Karacabey Belediyespor maç sonucu: 0-2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karacabey Belediyespor, Eyüpspor deplasmanında hata yapmadı. Bursa ekibi, Arda ve Temel'in golleriyle 2-0 kazandı, 3 maç sonunda puanını 7'ye çıkardı. İstanbul ekibi ise 4 puanda kaldı.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ünal Doğru, Ali Rıza Öztürk
EYÜPSPOR: Alp 6, Taha 5, Kemal 5, Bülent 6, Mikail 5, (Dk.66 Artun 5), Sadık 4, Muhammed 5, Okan 5, (Dk.46 Onur 5), Serdar 6, Taşkın 5, (Dk.46 Timur 5), Taha 5
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya 7, Hasan Güleryüz 7, Onur 6, Rasimcan 6, Sergen 7, (Dk.90 Temel ?), Yusuf 6, (Dk.79 Berk ?), Taşkın 6, (Dk.71 Alper ?), Gökhan 7, Arda 8, Sefa 7, Gökhan 7, (Dk.90 Temel ?)
GOLLER: Arda (Dk.28), Temel (Dk.90) (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Okan, Artun (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Sadık (Dk.85) (Eyüpspor)