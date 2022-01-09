Eyüpspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig'de son 3 haftadır bileği bükülmeyen Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. ilk yarıda iki ekip pozisyonlara girse de bunlardan yararlanamadı. Ev sahibinin üstün oynadığı ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi. İkinci yarıya da Eyüpspor hızlı başlayan taraf oldu. 49. dakikada Bekir yılmaz'ın asistini iyi değerlendiren tecrübeli isim Umut Bulut takımını öne geçiren sayıyı attı: 1-0. Ev sahibi, bu golün ardından teknik direktör Zafer Turan'ın hamleleriyle oyunun kontrolünü iyice ele aldı.

Başkent temsilcisinin hocası Metin Diyadin'in ilk yarı ve ikinci yarıda yaptığı değişiklikler skora etki etmedi. Mücadelenin sonunda gülen taraf Eyüpspor oldu ve hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı. Bir sonraki hafta Eyüpspor, Keçiörengücü'ne konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Eyüp

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Mehmet Şengül xx

Eyüpspor: Emrullah xx, Uğur xx (Cenk Ahmet dk. 46 xx), Mezague xx, Yalçın xx, Bülent xx (Mehmet dk. 78 x), Bekir xx (Enes Keskin dk. 61 x), Timur xx, Mikail xx, Caner Hüseyin xx (Pa Dibba dk. 60 x), Mete Kaan xx (Gökcan dk. 83 ?), Umut xx

Yedekler: Çağlar Şahin, Musah Muhammed, Taşkın, Enes Ersoy Öztürk

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Ömürcan xx, Arda xx, Metehan xx, Kerem Can xx (Muhammed dk. 75 x), Grechyshkin xx, Gökhan xx (Serdarcan dk. 43 xx), Barış xx (Gökhan Altıparmak dk. 75 x), Lima xx, Musa xx (Sintiyahu Salalik dk. 62 x), Eleke xx (Belyaev dk. 75 x)

Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Baran

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Umut (dk. 49) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Arda (Gençlerbirliği), Zafer Turan, Umut (Eyüpspor)