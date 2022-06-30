Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Eyüpspor transferde gaza bastı. Gün içinde Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Friday Eze ve Uğur Demirok transferlerini duyuran Eflatun-Sarılılar, son olarak Alpaslan Öztürk'ü de renklerine bağladığını açıkladı.

1.Lig ekibinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Galatasaray 'dan tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Alpaslan Öztürk'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul temsilcisi gün içindeki 6. transferini açıklamak için de saat 19.00'u işaret etti.