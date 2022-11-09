Eyüpspor-Düzcespor maç sonucu: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Düzcespor ile karşılaştı. Ev sahibi takım, 2-1’lik sonuçla bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada ceza sahası içinde Ezeh’in kafa vuruşunu kaleci Ömer çizgiden oyun alanına çeldi. Kısa düşen topu Umut Bulut kafayla filelere gönderdi. 1-0

31. dakikada ceza yayının sağından Talip Pazarlı’nın kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top uzak direk dibinden az farkla dışarı gitti.

38. dakikada Berkan Emir’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpastan Bekir Yılmaz kafayı vururken, kaleci Ömer’in müdahalesi sonrası üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

77. dakikada Ezeh ile paslaşarak ceza sahasına giren Sekidik,a rakiplerini geçerek altıpas üzerinden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-0

81. dakikada ara pasla rakip sahaya topla giren Ezeh, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Mete Kaan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ömer soluna yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada ceza yayı önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mehmet Özdıraz, çektiği sert şutta topu kaleci Cengiz’in sağından ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Burak Gültek xx, Mehmet Şengül xx

Eyüpspor: Cengiz Alp Köseler xx, Erdem Gökçe xx, Fethi Özer xx, Bülent Uzun xx (Ahmet Özkaya dk. 83 ?), Berkan Emir xx, Stephane Badji xx, Can Bayırkan xx (Arda Yumurtacı dk. 69 xx), Bekir Yılmaz xx, Jesse Sekidika xxx (Efecan Mirzaoğlu dk. 83 ?), Francis Ezeh xx, Umut Bulut xxx (Mete Kaan Demir dk. 69 xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Berkay Doğan, Ahmed Ildız, Emeka Eze, Furkan Çolak, Ömer Gülmez

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Düzcespor: Ömer Ay xx, Savaş Polat xx, Berkehan Biçer xx, Talip Pazarlı xx, Alperen Özşahin xx, Samet Eker xx, İlkay İşler xx (Eren Karadağ dk. 69 xx), Osman Boz xx (Emre Keleşoğlu dk. 62 xx), Rıdvan Özdemir xx (Çınar Tarhan dk. 62 xx), Altar Hidayetoğlu xx (Mehmet Özdıraz dk. 62 xx), Yasin Ozan x (Timur Kosovalı dk. 69 xx)

Yedekler: İhsan Efe Çalış, Doğan Can Otman, Kamil Güney, Recep Kalkan, Hamit Kulya

Teknik Direktör: Ercümend Coşkundere

Goller: Umut Bulut (dk. 4), Sekidika (dk. 77) (Eyüpspor), Mehmet Özdıraz (dk. 83) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Osman Boz, Çınar Tarhan, Ömer Ay, Savaş Polat (Düzcespor), Bekir Yılmaz (Eyüpspor)