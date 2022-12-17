Eyüpspor-Boluspor maç sonucu: 0-0

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Boluspor'la 0-0 berabere kaldı. 13 maçtır kaybetmeyen ve liderlik koltuğunda oturan Eflatun Sarılılar, 38 puana ulaştı. 5-1'lik Altay mağlubiyetinin ardından üst üste Bnadırmaspor ve Eyüpspor'la berabere kalan Boluspor ise 27 puanla 8. sırada yer aldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Uğur Demirok xx, Claro xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, İbrahim Akdağ xx (Ahmed Ildız dk. 87 ?), Ezeh xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78 x), Recep Niyaz xx, Babel xx, Eze xx (Dibba dk. 78 x)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir, Mete Kaan Demir, Fethi Özer

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx (Arda Köksal dk. 89 ?), Oulare xx, Onur Ulaş xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kaçar xx, Landel xx (Zahit Çınar dk. 70 x), Burak Asan xx, Kayamba xx (Melih Okutan dk. 46 x), Bregu xx (Eray Ataseven dk. 70 x), Furkan Demir xx (Ozan Papaker dk. 46 x)

Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Erdem Can Polat, Ensar Bilir, Posmac

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Burak Asan, Melih Okutan (Boluspor) Recep Niyaz, İbrahim Akdağ, Babel (Eyüpspor)