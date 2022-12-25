Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar verdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç kaleciyi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren ve Süper Lig için transfer hamleleri yapan Eyüpspor, Portimonense'den kadrosuna kattığı Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ve İstanbulspor'a kiralık olarak önerdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor, Berke Özer’i Ümraniyespor ve İstanbulspor’a ‘Oynatma Garantisi’ ile kiralık olarak önerdi.