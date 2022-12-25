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Eyüpspor, Berke Özer'i Ümraniyespor ve İstanbulspor'a önerdi

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Portimonense'den kadrosuna kattığı Berke Özer'i Süper Lig ekipleri Ümraniyespor ve İstanbulspor'a kiralık olarak önerdi.

25 Aralık 2022, Pazar 13:40 Son Güncelleme:
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Eyüpspor, Berke Özer'i Ümraniyespor ve İstanbulspor'a önerdi

Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya karar verdi. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç kaleciyi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren ve Süper Lig için transfer hamleleri yapan Eyüpspor, Portimonense'den kadrosuna kattığı Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ve İstanbulspor'a kiralık olarak önerdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Eyüpspor, Berke Özer’i Ümraniyespor ve İstanbulspor’a ‘Oynatma Garantisi’ ile kiralık olarak önerdi.

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