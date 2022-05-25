Eyüpspor - Bandırmaspor maçı (CANLI)

Sezonun en iddialı kadrosu olarak gösterilen ancak Hamza Hamzaoğlu ile yaşadığı çöküşle hayal kırıklığı yaşayan Eyüpspor, Play-Off’ta işini şansa bırakmak istemiyor. Eflatun-Sarılılar, İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ligin tartışmasız en başarılı takımlarından biri olarak gösterilen Bandırmaspor ise sürprize Play-Off’ta da devam etme düşüncesinde. Yarı finalin diğer maçında Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırladı, karşılaşmayı İstanbul ekibi 4-2 kazandı. Play-Off yarı finalde rövanş maçları 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuracak olan ekipler, Süper Lig'e çıkmak için finalde karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Erkan Özdamar ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüp Stadı'nda oynanacak Eyüpspor - Bandırmaspor maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Sports MAX 1'den naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Eyüpspor - Bandırmaspor 11'ler:

Eyüpspor: Çağlar, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Thill, Sekidika, Pa Dibba, Gerson Rodrigues

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Landel, Mehmet, Kerim, Keny, Osmajic

Eyüpspor’da eksik yok

Geniş kadroya sahipolan Eyüpspor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez bu maça eksiksiz olarak hazırlandı. İstanbul ekibi, tam kadro bir şekilde rakibini ağırlayacak.

Ban Ban’da forvetler hazır

Bandırmaspor’un bugünkü en önemli iki gol silahı Osmajic ve Keny’nin tedavileri tamamlandı. İki oyuncu da Eyüpspor’a karşı 11’de görev alabilecekler.