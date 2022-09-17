Eyüpspor-Bandırmaspor maç sonucu: 4-1

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren bir maç oynadı, Eyüpspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaştı. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanarak 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Eyüp 13 puana ulaştı, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Eflatun Sarılı ekibe 3 puanı getiren goller; Jesse Sekidika, Emeka Friday Eze (2) ve Pa Dibba'dan geldi. Bu sezon ilk kez kaybeden ve 10 puanla 5. sırada kalan Bandırmaspor'un Levent Ayçiçek ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.