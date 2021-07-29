Eyüp Gözgeç madalyaların geleceğine inanıyor

Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayram Maldam, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu’nun çeyrek final bileti aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bugün 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, zorlu Özbek rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Özbek Turnusoy Rakhimova bir önceki turda eski Avrupa Şampiyonu Sandra Drabik’i mağlup etmişti. Olimpiyatlarda ilk maç her zaman stresli olur ancak sporcumuz kazanmasını bildi. 1 Ağustos’ta çeyrek final müsabakasına çıkacak. Yarın 60 kiloda mücadele eden sporcumuz Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Sanchez’e karşı son 16 turu müsabakasına çıkacak ve kazanması durumunda o da çeyrek finale yükselecek. Yarın oynanacak çeyrek final müsabakalarında Busenaz Sürmeneli, Ukraynalı Anna Lysenko ile karşılaşacak. Bayram Malkan, Azerbaycan adına dövüşen Küba asıllı Alfonso Dominguez ile yarın çeyrek final müsabakaları olacak."

Olimpiyatlarda kolay maç olmadığını dile getiren Gözgeç, "Olimpiyatlar kendi kıtalarının en seçkin sporcularının bulunduğu bir organizasyon. Olimpiyatta kolay maç yok ama bizim hedefimiz ülkemize olimpiyat madalyaları kazandırmak. Sporcularımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TOKYO (AA)